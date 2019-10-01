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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумскую школу выбрали для пилотного проекта по развитию социально-эмоционального и нравственного обучения

В 26 школах начался пилот по внедрению программы мягких навыков СЭЭО: социально-эмоционального и этического обучения.

В Украине стартовал пилотный проект по внедрению в школах системы социально-эмоционального и этического обучения (СЭЭО или SEE Learning), которая не только развивает мягкие навыки, но и должна изменить атмосферу в школах и отношение учеников к учителям, обучению, друг к другу и к самим себе. В программе принимают участие 26 школ из 23 областей Украины. Одна из школ - Сумская специализированная школа №2 имени Косаренко. Представители всех 26 школ прошли тренинги с разработчиками программы из Университета Эмори (США) и украинскими экспертами-консультантами проекта. В последний день тренинга к участникам присоединилась министерка образования и науки Анна Новосад. В течение года учителя и учительницы будут заниматься с детьми по новым методикам, а уже в следующем году присоединиться к проекту сможет любая школа. Впоследствии планируется подписание договора между Министерством образования и науки, Университетом Эмори и инициаторами проекта в Украине EdCamp Ukraine о внедрении СЭЭО на общенациональном уровне.

“Ребенку в школе нужна атмосфера дружественности, - считает министерка образования и науки Анна Новосад. - Я знаю об этом из собственного опыта, потому что в моей школе этого было мало. Нужно взаимоотношения учителя и ребенка строить не на страхе и доминировании, а на партнерстве, осознании своих и чужих эмоций. Именно поэтому мы поддерживаем программу СЭЭО”. Министерка так же заявила: если результаты пилота будут положительными, МОН планирует распространить СЭЭО в большем количестве учебных заведений уже в следующем, 2020 году. “Мы надеемся, что это со временем станет неотъемлемой частью нашей школьной учебной программы”, - добавила министерка.

Брендан Озава де Сильва, PhD, один из разработчиков программы SEE Learning объясняет ее создание попыткой включить в образование новые научные данные о том, как работают эмоции, интеллект, разум человека. “До этого момента это были сугубо научные знания, которые никак не использовались в обучении детей, - объясняет ученый. - Я убежден, что мы должны делиться этими знаниями, этими техниками с детьми”. По словам Озавы де Сильвы, в США уже много лет работает программа СЭО (социально-эмоционального обучения) - она стала фундаментом для СЭЭО. "По СЭО у нас есть убедительные результаты - дети лучше чувствуют себя, лучше учатся, учителя указывают на положительную атмосферу", - говорит ученый. Один из разработчиков СЭО доктор Дэниел Гоулман, автор книги “Эмоциональный интеллект” стал консультантом в разработке СЭЭО. Именно он и придумал название для программы: “Сначала называли ее просто СЭО 2.0, как рабочее название, как развитие идей Гоулмана. Но мы добавили этику, поэтому сам доктор Гоулман предложил отразить это в имени нашего проекта”, - объясняет Озава де Сильва.

В EdCamp Ukraine определяют СЭЭО как программу, которая способствует развитию базовых человеческих ценностей, системному и критическому мышлению, сосредоточению внимания, предотвращению стресса и устойчивости к нему, сопереживанию к себе и другим. Разработчики говорят, что СЭЭО базируется на трех измерениях знаний и компетенций: осознанность, вовлеченность и сопереживание, которые пересекаются между собой.

Программу разрабатывали пять лет на научном фундаменте результатов СЭО, одновременно испытывая ее элементы в 500 учебных заведениях по всему миру: в США, Индии, Бразилии, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Австралии и других странах. После официальной презентации программы в 2019 году пришло время для комплексного исследования эффективности СЭЭО . Украина вместе с США и Колумбией станет частью такого исследования, потому что вместе с 26 учреждениями, учителя которых прошли тренинг, частью пилота стали ещё 26 школ, которые в этом будут учиться без изменений. Результатом станет сравнение в конце года показателей успеваемости, уровня буллинга, общей удовлетворенности ученичества, получение радости от учебы в школах с СЭЭО и в школах без нее.

"Когда мы рассказали о таком проекте на Пятой национальной (не)конференции EdCamp Ukraine 2019, то получили 182 командные заявки от школ, - рассказывает глава EdCamp Ukraine, советник МОН на общественных началах Александр Элькин. - Мы принимали именно командные заявки, потому что суть этой программы в партнерстве родителей, учеников, учителей, директоров школ. Мы проводили интервью, мы выбирали школы с наибольшим потенциалом для воплощения СЭЭО, с каким-то опытом в подобных программах, потому что идея работать с эмоциями не нова. Но СЭЭО - это первая всеобъемлющая программа обучения такого масштаба, с такой научной экспертизой”.

Сейчас уже готовы учебные программы для начальной и средней школ, разрабатывается программа для старшей школы. “У учителей есть разные возможности использовать это, - объясняет старшая разработчица СЭЭО Криста Тинари. - Можно выделить для этого отдельный урок, или раскладывать на отдельные навыки и использовать в различных предметах, можно использовать так называемые “часы общения”, или даже 5-минутные практические упражнения - у нас для всех вариантов являются методические материалы”.

В следующем году EdCamp Ukraine и Университет Эмори обещают обнародовать базовый онлайн-курс по СЭЭО и предоставить свободный доступ ко всем методическим материалам, подготовить программы для старшей школы и даже для вузов и родителей, которые хотят использовать СЭЭО в домашнем обучении. Помогать в разработке будут не только американские, но и украинские ученые и практики, среди которых официальная консультантка украинской программы детский и семейный психолог Светлана Ройз, министерка образования и науки Украины (2016-2019) Лилия Гриневич, ученые и педагоги-практики.

“Весь этот учебный год мы будем поддерживать наших участников пилота, собирать от них информацию о ходе проекта, готовить рекомендации для адаптации СЭЭО в Украине, создавать украинскую проекцию программы, дополняя ее новыми уроками, созданными украинскими специалистами, - говорит о планах Александр Элькин. - А потом - готовиться к расширению проекта. Потому что первый год - это только пилот. Затем нам нужно подготовить 200 уже не учителей, а тренеров, которые смогут обучать СЭЭО педагогов по всей Украине. Это программа на 5 лет, и мы хотим изменить атмосферу, в идеале, в каждой украинской школе”.

 
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