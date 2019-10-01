В Ахтырке провели шахматный турнир в честь 100-летнего юбилея первого шахматного мастера Сумщины

20 настоящих любителей игры в шахматы собрались в городском краеведческом музее, чтобы определить победителей.
Научный сотрудник КУ «Ахтырский городской краеведческий музей» Анна Шелест рассказала участникам турнира о жизни и спортивные достижения нашего земляка Льва Капусты - шахматного мастера, который достиг вершин шахматного мастерства мирового уровня.
Спортсмены соревновались в двух возрастных категориях: дети и взрослые.
Победителями среди детей стали:
I место - Диброва Вадим (гимназия)
II место - Дульский Дмитрий (ООШ I-III ст. №5)
III место - Пастернак Антон (ООШ I-III ст. №5)
Среди взрослых победители определились следующим образом:
I место - Геращенко Виталий
II место - Ойхман Валерий Борисович
Все участники турнира оставили автографы на память об игре накануне 100-летия шахматного мастера Льва Капусты на тематических плакатах, которые будут храниться в архиве городского краеведческого музея.
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