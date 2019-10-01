В Ахтырке провели шахматный турнир в честь 100-летнего юбилея первого шахматного мастера Сумщины По случаю 100-летия нашего земляка, первого шахматного мастера Сумщины и известного шахматного композитора мирового уровня Льва Капусты в Ахтырке проведен городской шахматный турнир.

20 настоящих любителей игры в шахматы собрались в городском краеведческом музее, чтобы определить победителей.

Научный сотрудник КУ «Ахтырский городской краеведческий музей» Анна Шелест рассказала участникам турнира о жизни и спортивные достижения нашего земляка Льва Капусты - шахматного мастера, который достиг вершин шахматного мастерства мирового уровня.

Спортсмены соревновались в двух возрастных категориях: дети и взрослые.

Победителями среди детей стали:

I место - Диброва Вадим (гимназия)

II место - Дульский Дмитрий (ООШ I-III ст. №5)

III место - Пастернак Антон (ООШ I-III ст. №5)

Среди взрослых победители определились следующим образом:

I место - Геращенко Виталий

II место - Ойхман Валерий Борисович

Все участники турнира оставили автографы на память об игре накануне 100-летия шахматного мастера Льва Капусты на тематических плакатах, которые будут храниться в архиве городского краеведческого музея.