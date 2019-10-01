Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:17190

В Ахтырке провели шахматный турнир в честь 100-летнего юбилея первого шахматного мастера Сумщины

По случаю 100-летия нашего земляка, первого шахматного мастера Сумщины и известного шахматного композитора мирового уровня Льва Капусты в Ахтырке проведен городской шахматный турнир.

20 настоящих любителей игры в шахматы собрались в городском краеведческом музее, чтобы определить победителей.

Научный сотрудник КУ «Ахтырский городской краеведческий музей» Анна Шелест рассказала участникам турнира о жизни и спортивные достижения нашего земляка Льва Капусты - шахматного мастера, который достиг вершин шахматного мастерства мирового уровня.

Спортсмены соревновались в двух возрастных категориях: дети и взрослые.

Победителями среди детей стали:

I место - Диброва Вадим (гимназия)

II место - Дульский Дмитрий (ООШ I-III ст. №5)

III место - Пастернак Антон (ООШ I-III ст. №5)

Среди взрослых победители определились следующим образом:

I место - Геращенко Виталий

II место - Ойхман Валерий Борисович

Все участники турнира оставили автографы на память об игре накануне 100-летия шахматного мастера Льва Капусты на тематических плакатах, которые будут храниться в архиве городского краеведческого музея.

Спорт Ахтырка Шахматы

По тематике

На Сумщине пьяный водитель пытался подкупить копов
16.10.2019 12:12

На Сумщине пьяный водитель пытался подкупить копов

На Сумщине разоблачили мужчину, который пытался подкупить полицейского, чтобы избежать административной ответственности....

В Сумах пройдет кубок области по шахматам
10.10.2019 13:53

В Сумах пройдет кубок области по шахматам

18-23 октября в Сумах пройдет кубок области по классическим шахматам....

Ахтырские бойцы отличились в Харькове
08.10.2019 17:58

Ахтырские бойцы отличились в Харькове

Ахтырчане выиграли 12 медалей на открытом чемпионате Харьковской области по шотокан каратэ SKIF....

08.10.2019 17:05

В Ахтырке начали отопительный сезон

Согласно распоряжению городского головы от 7.10.2019 №186-ОД «О включении систем отопления» с сегодняшнего дня в Ахтырке начинается отопительный сезон 2019-2020....

В Сумах можно сыграть гигантскими шахматами
04.10.2019 17:11

В Сумах можно сыграть гигантскими шахматами

С сегодняшнего дня в ТРЦ «Мануфактура» можно сыграть в гигантские шахматы....

Новости

Куда идти и что делать, если ребенок имеет особенности развития
Вчера 15:44
Стал известен кандидат на должность губернатора Сумщины
16.10.2019 13:33
Сумские футзалисты проиграли в Одессе
Сегодня 16:06
В Сумах на Харьковской ДТП
Сегодня 15:23
На Сумщине забыли о строительстве «стены» на границе с Россией
Сегодня 15:19
Чем владеет кандидат на должность губернатора Сумщины
Сегодня 14:52
В Краснополье открыли памятный знак участникам АТО / ООС
Сегодня 14:44
В сумском депо «тушили пожар»
Сегодня 14:38
В Ахтырке провели шахматный турнир в честь 100-летнего юбилея первого шахматного мастера Сумщины
Сегодня 14:17
Сумскую школу выбрали для пилотного проекта по развитию социально-эмоционального и нравственного обучения
Сегодня 13:55
Копы показали, как ловили стрелявшего по таксисту сумчанина (видео)
Сегодня 13:49
На Сумщине родители, из-за которых умерла их 4-летняя дочь, получили приговор суда
Сегодня 13:43
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.