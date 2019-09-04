В сумском депо «тушили пожар» Правда, возгорание было учебным.

Мероприятие проходило в рамках специального объектового учения по гражданской защите и пожарной тренировки. Главной целью нынешних учений, проходивших на территории КП СГС «Электроавтотранс», стало совершенствование навыков и действий руководящего состава, штаба, личного состава формирований гражданской защиты при чрезвычайной ситуации техногенного характера с утечкой аммиака на ПАО «Сумыхимпром». В течение двух дней (17-18 октября) прорабатывались вопросы работы предприятия в умах техногенного характера, организация работы диспетчеров, организация опасных маршрутов на основании расчетов распространения аммиачной облака.

Во время учебы была отработана слаженность действий при эвакуации работников в хранилище в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, оказания домедицинской помощи при отравлении аммиаком и тушения условного пожара, пишет сайт КП «Электроавтотранс».