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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:38273

В сумском депо «тушили пожар»

Правда, возгорание было учебным.

Мероприятие проходило в рамках специального объектового учения по гражданской защите и пожарной тренировки. Главной целью нынешних учений, проходивших на территории КП СГС «Электроавтотранс», стало совершенствование навыков и действий руководящего состава, штаба, личного состава формирований гражданской защиты при чрезвычайной ситуации техногенного характера с утечкой аммиака на ПАО «Сумыхимпром». В течение двух дней (17-18 октября) прорабатывались вопросы работы предприятия в умах техногенного характера, организация работы диспетчеров, организация опасных маршрутов на основании расчетов распространения аммиачной облака.

Во время учебы была отработана слаженность действий при эвакуации работников в хранилище в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, оказания домедицинской помощи при отравлении аммиаком и тушения условного пожара, пишет сайт КП «Электроавтотранс».

Право КП «Электроавтотранс» Учения

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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