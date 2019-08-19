В Краснополье открыли памятный знак участникам АТО / ООС

Открытие знака состоялось благодаря инициативе общественной организации участников антитеррористической операции и операции объединенных сил Краснопольщины, поддержки Краснопольской поселкового совета и совместной работе и активности неравнодушных граждан.
Право открыть памятный знак героям антитеррористической операции, Операции объединенных сил было предоставлено участникам АТО Ивану Корниенко и Виталию Карпову.
Участие в открытии памятного знака в Краснополье принял замминистра по делам ветеранов, временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам Украины Антон Колумбет, также военные представители общественности и власти.
Молебен и освящение знака провел Владыка Мефодий Епископ Сумской и Ахтырский.
«Нужно делать все, чтобы будущее поколение знало свою историю, помнило о все кровавые события на нашей земле. От защитников Украины сейчас зависит многое, - отметил Юрий Яремчук. - Я желаю всем матерям, которые воспитали защитников нашей Украины, Сумщины и Краснопольщины огромного терпения и мужества. Я желаю всем краснопольчанам, которые стоят на страже мира, здоровья, мира в семьях и благополучия на нашей украинской земле».
Также руководитель громады поблагодарил всех, кто приобщился к этому благородному делу, за то, что помнят и чтят своих героев, и вручил грамоты и благодарности за участие и поддержку в обустройстве памятного знака на Краснопольщине.
После торжественного открытия знака состоялась встреча общественности и представителей власти с ветеранами войны, в Доме культуры Краснополье говорили о войне и мире, социальные гарантии и поддержку участников АТО / ООС и семей погибших, военно-патриотическое воспитание молодежи.
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