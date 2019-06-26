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Чем владеет кандидат на должность губернатора Сумщины

Появилась декларация кандидата на должность главы Сумской ОГА Серия Леонова.

На сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции появилась декларация Серия Леонова, в которой указано, что он претендует на должность главы Сумской областной государственной администрации. Первая опубликованная 16 октября, вторая, исправлена, 17-го, пишет UA:СУМИ.

В разделе «Место работы» декларанта указано: «Сумская областная государственная администрация», «Занимаемая должность (или должность, на которую претендуете качестве кандидата): «Глава».

За 2018 год по недвижимости семья задекларировала: квартиру 135,7 м² в городе Сумы (25% собственности у Сергея Леонова), жилой дом в Сумах - 354,2 м² (собственность тещи) и два земельных участка по 20 тыс. м² в с. Николаевка Роменского района (его и жены).

Также кандидат владеет автомобилем «Mitsubishi Pajero Wagon 3.2AT» (2008 года выпуска).

Доход за год в декларации Сергея Леонова таков: 327 тыс. грн он получил по основному месту работы в СумГУ. Еще 257 тыс. грн кандидат получил от СумГУ как заработную плату, полученную по совместительству, еще 94 тыс. грн как гонорары и другие выплаты. Его жена за прошлый год заработала всего 436 тыс. грн (СумГУ), еще 84 тыс. грн получила в качестве гонорара и другие выплаты. 4 млн грн Татьяна Васильева получила от отчуждения недвижимого имущества. Кроме этого 43 тыс. грн (кандидата) и 37,9 тыс. грн (его жены) задекларировали как полученные проценты.

На счету в банке кандидат имеет 41,7 тыс. USD, 1,8 тыс. EUR и 33 тыс. грн. Его жена на счетах имеет 31 тыс. USD, 10 тыс. EUR и 46 тыс. грн, наличными имеет 50 тыс. долларов. Их сын Глеб Леонов на счету в банке имеет 20 тыс. EUR, наличными - 25 тыс. EUR, 20 тыс. USD и 1,4 тыс. грн.

По информации указанной в декларации кандидата, его жена является конечным бенефициаром ООО «ТОТЕМ». В системе «Clarity Project» указано, что свидетельство о государственной регистрации у этого предприятия недействительно.

Сергею Леонову 42 года, он профессор кафедры финансов, директор департамента бизнес-процессов и главный научный сотрудник в Сумском государственном университете. Имеет родственные связи с ректором вуза - женат на дочери Анатолия Васильева. Кандидатуру Сергея Леонова в Кабмин подал Офис президента Украины. Рассмотреть ее должны были 16 октября, но на заседании этого не сделали. Назначение должно согласовать правительство, указ о назначении подписывает президент Украины.

Политика Глава ОГА Декларация о доходах Сергей Леонов

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