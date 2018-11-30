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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:19240

На Сумщине забыли о строительстве «стены» на границе с Россией

В 2014 году Кабмин инициировал проект по обустройству украинской госграницы с Россией.

Его должны реализовать до 2020 года, однако пока, как сообщил новый глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, работы не ведутся в Сумской области.

Об этом он рассказал в программе «Голобородько» на 24 канале. Он отметил, что обустройство «стены» почти завершено в пределах Харьковской области. Также работы продолжаются в пределах Черниговской и Луганской областях. Зато в Сумской области укрепления не строят, добавил Дейнека.

«Почему-то совсем не осуществляются работы в пределах Сумской области, которая достаточно активна в вопросе противоправной деятельности на государственной границе. Ну, у меня будут командировки вскоре на участок Сумского пограничного отряда. Я хочу лично посмотреть, почему было принято решение пока не проводить работы там», - заявил Сергей Дейнеко.

Он подчеркнул, что стремится изменить формат этого инженерного обустройства. Чтобы больше применяли именно технические средства охраны, чтобы минимизировать человеческий фактор.

«Чтобы мы не зависели от возможно коррумпированного пограничника, который увидит или не увидит, что происходят нарушения или попытки нарушения государственной границы», - сказал Дейнеко.

Общество Граница Стена

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