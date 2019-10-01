В Сумах на Харьковской ДТП Из-за ДТП движение транспорта в районе остановки «ул. СКД» затруднено.

Из-за этого троллейбусы временно не ходят в направлении Химгородка. На месте работает патрульная полиция. По завершению оформления аварии полицейскими, движение восстановится (возможные отклонения от основного расписания), сообщает КП «Электроавтотранс».

Судя по фото из телеграмм-канала «Безпечне місто. Суми» у грузовой «ГАЗели» прямо на перекретске отпали задние колеса.