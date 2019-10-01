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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:23565

В Сумах на Харьковской ДТП

Из-за ДТП движение транспорта в районе остановки «ул. СКД» затруднено.

Из-за этого троллейбусы временно не ходят в направлении Химгородка. На месте работает патрульная полиция. По завершению оформления аварии полицейскими, движение восстановится (возможные отклонения от основного расписания), сообщает КП «Электроавтотранс».

Судя по фото из телеграмм-канала «Безпечне місто. Суми» у грузовой «ГАЗели» прямо на перекретске отпали задние колеса.

Право Дтп

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«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
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10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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