В Сумах на Харьковской ДТП

Из-за этого троллейбусы временно не ходят в направлении Химгородка. На месте работает патрульная полиция. По завершению оформления аварии полицейскими, движение восстановится (возможные отклонения от основного расписания), сообщает КП «Электроавтотранс».
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