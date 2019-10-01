Сумские футзалисты проиграли в Одессе

Счет открыли гости – на 14-ой минуте отличился Руслан Острога. Под конец тайма хозяева сравняли за счет гола Андрея Теряева. На 24-ой минуте Руслан Острога делает дубль, но тут же сумчане пропускают после ошибки Романа Зеленского – мяч перехватил и отправил его в оставленные голкипером ворота Константин Бондаренко. А на 35-ой минуте Виталий Зеленчук посатвил точку в матче – 3:2.
Это была первая победа одесситов в чемпионате, и они с 3 очками обошли сумчан в турнирной таблице. Наши с 1 очком на последнем месте.
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