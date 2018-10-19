Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:15149

В Сумах прошло Шествие за свободу

По случаю Европейского дня борьбы с торговлей людьми в Сумах провели уличную акцию «Шествие за свободу / Walk for Freedom».

Это молчаливое и мирное шествие, которое прошла по улицам в защиту миллионов мужчин, женщин и детей, которые сейчас находятся в рабстве. Ее целью также является повышение уровня осведомленности жителей местных общин по проблеме торговли людьми, распространения важной информации об этой проблеме.

Организована акция Департаментом социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации совместно с ОО «Профессиональная лига социальных работников Сумщины», при поддержке Министерства социальной политики Украины, Представительства неправительственной общественной организации А21, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Международной Организации по Миграции и местных администраций.

«На сегодняшний день одной из глобальных проблем, требующих решения, остается современное рабство. Оно является международным преступлением, поскольку для торговли людьми не существует государственных границ или возрастных ограничений. Сегодняшнее мероприятие - это еще одна возможность предупредить людей о современных риски и наладить диалог с обществом», - отметил директор Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Михаил Дубровский, обращаясь к участникам акции.

Заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка добавила, что все пострадавшие от торговли людьми, имеют возможность получить поддержку от государства. В завершение своего выступления чиновник зачитала для общественности «Декларацию свободы».

Следует отметить, что во всем мире указанная акция проводится уже шесть лет подряд. Всеукраинский масштаб она приобрела во второй раз.

В Сумах «Шествие за свободу» собрала более 100 неравнодушных к проблеме рабства людей. В ней приняли участие все субъекты взаимодействия, осуществляющих мероприятия в сфере противодействия торговле людьми Сумской областной государственной администрации. К акции также присоединились студенты СумГУ. Во время официальной части мероприятия волонтерами розданы тематические информационные флаеры и листовки.

Завершением шествия стала тематическая игра «ANTI TRAFFICKING», в которую участники акции сыграли на территории ТРЦ «Мануфактура». Разработана она кафедрой психологии, политологии и социокультурных технологий Сумского государственного университета по заказу Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации.

В течение настольной игры, участники должны получать карточки с определенными рисковыми ситуациями и событиями при трудоустройстве за рубежом и отвечать на них с позиции предварительно выбранных героев. Выигрывал игру не только тот, кто первым прошел все игровое поле, но и прежде всего тот, кто в конце имел большее количество игровых ресурсов. Ведь при поиске работы за рубежом главное не трудоустроиться первым, а получить хорошую и безопасную работу.

Общество Торговля людьми Шествие

По тематике

В Сумах пройдет Шествие за свободу
Вчера 11:33

В Сумах пройдет Шествие за свободу

Всеукраинская акция «Walk for Freedom / Шествие за свободу» по случаю Европейского дня борьбы с торговлей людьми начнется 18 октября...

На Сумщине полиция освободила из трудового рабства жителя Хмельницкой области
28.09.2019 13:33

На Сумщине полиция освободила из трудового рабства жителя Хмельницкой области

В течение почти трех лет 34-летнего мужчину удерживала в своем хозяйстве семья из Бурынского района. За тяжелый труд он не... 1

На Сумщине задержали украинку, которая переправляла девушек в российские бордели
23.09.2019 15:15

На Сумщине задержали украинку, которая переправляла девушек в российские бордели

Жительница Николаевской области под «патронатом» российских правоохранителей переправляла девушек в РФ для оказания интимных услуг....

16.11.2018 11:23

На Сумщине пограничники задержали торговца людьми

Сотрудники Госпогранслужбы обнаружили украинца, которого разыскивали правоохранительные органы Украины за нарушение действующего законодательства....

В Сумах прошло «Шествие за свободу»: против торговли людьми (видео)
19.10.2018 11:21

В Сумах прошло «Шествие за свободу»: против торговли людьми (видео)

18 октября участники акции, облачившись в темную одежду, с шариками и плакатами прошли по центру города от площади Независимости до...

Новости

Куда идти и что делать, если ребенок имеет особенности развития
Вчера 15:44
Стал известен кандидат на должность губернатора Сумщины
16.10.2019 13:33
В Сумах прошло Шествие за свободу
Сегодня 17:15
В Сумах пройдет выставка-ярмарка «Золотая осень»
Сегодня 17:02
Сумские футзалисты проиграли в Одессе
Сегодня 16:06
В Сумах на Харьковской ДТП
Сегодня 15:23
На Сумщине забыли о строительстве «стены» на границе с Россией
Сегодня 15:19
Чем владеет кандидат на должность губернатора Сумщины
Сегодня 14:52
В Краснополье открыли памятный знак участникам АТО / ООС
Сегодня 14:44
В сумском депо «тушили пожар»
Сегодня 14:38
В Ахтырке провели шахматный турнир в честь 100-летнего юбилея первого шахматного мастера Сумщины
Сегодня 14:17
Сумскую школу выбрали для пилотного проекта по развитию социально-эмоционального и нравственного обучения
Сегодня 13:55
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.