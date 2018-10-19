В Сумах прошло Шествие за свободу По случаю Европейского дня борьбы с торговлей людьми в Сумах провели уличную акцию «Шествие за свободу / Walk for Freedom».

Это молчаливое и мирное шествие, которое прошла по улицам в защиту миллионов мужчин, женщин и детей, которые сейчас находятся в рабстве. Ее целью также является повышение уровня осведомленности жителей местных общин по проблеме торговли людьми, распространения важной информации об этой проблеме.

Организована акция Департаментом социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации совместно с ОО «Профессиональная лига социальных работников Сумщины», при поддержке Министерства социальной политики Украины, Представительства неправительственной общественной организации А21, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Международной Организации по Миграции и местных администраций.

«На сегодняшний день одной из глобальных проблем, требующих решения, остается современное рабство. Оно является международным преступлением, поскольку для торговли людьми не существует государственных границ или возрастных ограничений. Сегодняшнее мероприятие - это еще одна возможность предупредить людей о современных риски и наладить диалог с обществом», - отметил директор Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Михаил Дубровский, обращаясь к участникам акции.

Заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка добавила, что все пострадавшие от торговли людьми, имеют возможность получить поддержку от государства. В завершение своего выступления чиновник зачитала для общественности «Декларацию свободы».

Следует отметить, что во всем мире указанная акция проводится уже шесть лет подряд. Всеукраинский масштаб она приобрела во второй раз.

В Сумах «Шествие за свободу» собрала более 100 неравнодушных к проблеме рабства людей. В ней приняли участие все субъекты взаимодействия, осуществляющих мероприятия в сфере противодействия торговле людьми Сумской областной государственной администрации. К акции также присоединились студенты СумГУ. Во время официальной части мероприятия волонтерами розданы тематические информационные флаеры и листовки.

Завершением шествия стала тематическая игра «ANTI TRAFFICKING», в которую участники акции сыграли на территории ТРЦ «Мануфактура». Разработана она кафедрой психологии, политологии и социокультурных технологий Сумского государственного университета по заказу Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации.

В течение настольной игры, участники должны получать карточки с определенными рисковыми ситуациями и событиями при трудоустройстве за рубежом и отвечать на них с позиции предварительно выбранных героев. Выигрывал игру не только тот, кто первым прошел все игровое поле, но и прежде всего тот, кто в конце имел большее количество игровых ресурсов. Ведь при поиске работы за рубежом главное не трудоустроиться первым, а получить хорошую и безопасную работу.