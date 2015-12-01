У Сумах розробили краєзнавчий дайджест про відомого мецената

Підбірка найважливіших подробиць життя відомого громадського діяча, підприємця та мецената родом з Глухова стане у нагоді вчителям, краєзнавцям, студентам та бібліотекарам.

До того ж підкажчик дасть змогу зрозуміти, чому український благодійник славетної династії Терещенків став знаковою персоною у світі тогочасного бізнесу та як, попри зайнятість керуванням заводів та суспільну діяльність, він встигав приділяти увагу благочинності накшталт опіки дитячими будинками та допомоги лікарні та в’язниці.

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