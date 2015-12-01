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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:55136

У Сумах розробили краєзнавчий дайджест про відомого мецената

Центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка підготувала краєзнавчий дайджест до 200-річчя з Дня народження Ніколи Терещенка.

Підбірка найважливіших подробиць життя відомого громадського діяча, підприємця та мецената родом з Глухова стане у нагоді вчителям, краєзнавцям, студентам та бібліотекарам.

До того ж підкажчик дасть змогу зрозуміти, чому український благодійник славетної династії Терещенків став знаковою персоною у світі тогочасного бізнесу та як, попри зайнятість керуванням заводів та суспільну діяльність, він встигав приділяти увагу благочинності накшталт опіки дитячими будинками та допомоги лікарні та в’язниці.

Дайджест

Общество Краеведение Никола Терещенко

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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