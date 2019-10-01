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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:53215

В Сумах у грузовика в аварии отпали колеса

Сегодня, 18 октября, около 14 часов 30 минут на перекрестке улиц Харьковская - Сумско-Киевских дивизий произошло ДТП.

Прибыв на место, патрульные инспекторы установили, что водитель автомобиля ГАЗ-3302 при повороте налево (с Харьковской на СКД), на разрешенный сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с транспортным средством Daewoo Leganza, который двигался прямо в попутном направлении (по улице Харьковской).

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, у грзовой ГАЗели отпали задние колеса.

Инспекторы оформили автопроисшествие и составили на водителя ГАЗ-3302 административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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