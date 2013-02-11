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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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112-й канал снял осенние Сумы с высоты птичьего полета (видео)

Продолжается проект 112.ua по съемке украинских городов с высоты птичьего полета.

На этот раз телевизионщики сняли Сумы.

Общество Видео

По тематике

10.02.2016 17:50

Сумчан зовут снимать евроролики

Представительство ЕС в Украине объявило начало конкурса «Быть европейцем» на тему Европы в рамках проекта «ЕС выбор украинской молодежи»....

05.04.2013 08:58

Сумы конца прошлого века можно посмотреть с высоты птичьего полета (видео)

В интернете выложено видео города, снятое с вертолета в конце 90-х годов.... 2

01.04.2013 17:19

Еще один пьяный водитель в Сумах перекинул авто (видео)

После обеда 31 марта на перекрестке ул. Троицкой и ул. Краснозвездинской перевернулся грузовик со строительными материалами.... 3

29.03.2013 11:05

В интернете выложили видео о «подвигах» работников «Сумыжилья»

Жители дома по проспекту Лушпы,47 засняли и обнародовали видео своего общения с сантехником КП «Сумыжилье».... 41

11.02.2013 10:20

Мэр Сум запел в караоке (видео)

На Youtube выложено видео на котором мэр Сум Геннадий Минаев поет под караоке в одном из ночных заведений.... 40

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«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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