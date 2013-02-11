112-й канал снял осенние Сумы с высоты птичьего полета (видео)

На этот раз телевизионщики сняли Сумы.
Представительство ЕС в Украине объявило начало конкурса «Быть европейцем» на тему Европы в рамках проекта «ЕС выбор украинской молодежи»....
В интернете выложено видео города, снятое с вертолета в конце 90-х годов.... 2
После обеда 31 марта на перекрестке ул. Троицкой и ул. Краснозвездинской перевернулся грузовик со строительными материалами.... 3
Жители дома по проспекту Лушпы,47 засняли и обнародовали видео своего общения с сантехником КП «Сумыжилье».... 41
На Youtube выложено видео на котором мэр Сум Геннадий Минаев поет под караоке в одном из ночных заведений.... 40