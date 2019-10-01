Сумские футзалисты проиграли в кубке Украины

«Сумыхимпром-СДПУ» играл в Харькове против местной команды «Symbol». К сожалению, игра завершилась победой хозяев площадки 3:0.
Ответная игра пройдет на следующей неделе.
Роменский «Рятувальник» проведет свой матч завтра также в Харькове против местного «Viva Cup».
Сегодня, 18 октября, сумская команда «FoodCentre-СумДУ» играла в Одессе против местного «Эпицентр К Авангард» в матче 5-го тура чемпионата Украины...
Сумская команда «Food Centre-СумГУ» посетит Одессу....
В пятницу, 18 октября, сумские футзалисты стартуют в кубке Украины....
Главный тренер Александр Косенко определил состав сборной Украины на матчи основного раунда квалификационного этапа чемпионата мира по футзалу, сообщает пресс-служба...
9-12 октября в Бельгии проходили игры группы 2 основного раунда Лиги чемпионов по футзалу....