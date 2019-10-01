Сумчане голосуют за замену древней остановки возле больницы На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Требуется замена остановки на улице Металлургов».

«Остановка напротив городской больницы №4, что на улице Металлургов уже много лет находится в критическом состоянии, старая ржавая конструкция практически без сидячих мест. На входе в транспорт в дождливую погоду озеро из лужи. Есть предложение заменить на новую стеклянную остановку, как Роменской и других улицах», - пишет автор петиции Гловацкий Богдан Александрович.

Дата начала сбора подписей: 18 октября 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней.

По состоянию на 18 октября петицию подписали 5 человек из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.