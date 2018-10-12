В Путивльской ОТГ пройдут выборы 29 декабря 2019 года состоятся первые выборы глав и депутатов Путивльской городской объединенной территориальной громады Сумской области.

Соответствующее решение 18 октября принято на заседании Центральной избирательной комиссии Украины.

Выборы будут проходить в населенных пунктах Путивльского района, а именно: Путивльская городская ОТГ: Путивльский городской совет (город Путивль), Бобинский сельский совет (села Бобино, Пищиково, Плаховка, Толчениково), Веселовский сельский совет (села Веселое, Шулешовка), Волокитинский сельский совет (села Волокитино, Кочерги, Кубарево, Щербиновка), Вязенский сельский совет (села Вязенка, Вегеровка, Вятка, Котовка, Окоп, Роща, Ховзовка), Зиновский сельский совет (села Зиново, Белогалица, Курдюмово, Латышовка, Пересыпки, Пешково, Солнцево, Харевка, Щекино), Казаченский сельский совет (села Казачье, Малушино, Семейкино), Октябрьский сельский совет (села Заречное, Корольки, Скуносово), Ревякинский сельский совет (села Ревякино, Мишутино), Сафоновский сельский совет (села Сафоновка, Зозулино, Кардаши, Красное, Пруды, Селезновка, Спадщина), Стрельникивский сельский совет (села Стрельники, Кагань, Ротовка), Чорнобривкинский сельский совет (села Чорнобривкино, Голубково, Ильинское, Плотниково, Суворово, Трудовое), Яцынский сельский совет (села Яцыно, Ивановское, Новая Шарповка, Старая Шарповка).

Общее количество объединенных громад в Сумской области после выборов составит 38, еще в одной громаде выборы состоятся позже.