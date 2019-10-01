На Сумщине пограничники задержали авто с поддельными документами, которое перевозило лошадей

Пограничный патруль на автодороге неподалеку с. Луговка, что в контролируемом пограничном районе, остановил автомобиль марки «ГАЗель» украинской регистрации, на котором четверо граждан Украины перевозили лошадей. Всего в транспортном средстве, которое двигалось в направлении границы, пограничники насчитали 4 скакунов.
Во время проверки документов пограничники установили, что предоставленное водителем для проверки свидетельство о регистрации данного автомобиля имеет признаки подделки, а один из пассажиров не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Кроме этого, на момент остановки транспортного средства любые товарно-сопроводительные документы на живой товар отсутствовали. Впоследствии доставленные к месту задержания ветеринарно-санитарные паспорта на лошадей также вызвали сомнения у пограничников.
Сейчас за нарушение пограничного режима на водителя, жителя Харьковской области, а также пассажира, жителя одного из населенных пунктов пограничья Сумщины, составлены административные материалы по ст. 202 КУоАП. Также по фактам возможной подделки регистрационного документа на автомобиль и паспортного документа на животных в Великописаревское отделение полиции направлены два сообщения о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Задержанный автомобиль вместе с лошадьми доставлен в Великописаревское отделение полиции для выяснения обстоятельств происхождения груза и законности нахождения его в контролируемом пограничном районе, сообщает Сумской погранотряд.
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