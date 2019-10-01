Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:08250

На Сумщине пограничники задержали авто с поддельными документами, которое перевозило лошадей

18 октября в Великописаревском районе военнослужащие Сумского отряда совместно с оперативными сотрудниками оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы задержали автомобиль с поддельным регистрационным документом, который перевозил груз лошадей.

Пограничный патруль на автодороге неподалеку с. Луговка, что в контролируемом пограничном районе, остановил автомобиль марки «ГАЗель» украинской регистрации, на котором четверо граждан Украины перевозили лошадей. Всего в транспортном средстве, которое двигалось в направлении границы, пограничники насчитали 4 скакунов.

Во время проверки документов пограничники установили, что предоставленное водителем для проверки свидетельство о регистрации данного автомобиля имеет признаки подделки, а один из пассажиров не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Кроме этого, на момент остановки транспортного средства любые товарно-сопроводительные документы на живой товар отсутствовали. Впоследствии доставленные к месту задержания ветеринарно-санитарные паспорта на лошадей также вызвали сомнения у пограничников.

Сейчас за нарушение пограничного режима на водителя, жителя Харьковской области, а также пассажира, жителя одного из населенных пунктов пограничья Сумщины, составлены административные материалы по ст. 202 КУоАП. Также по фактам возможной подделки регистрационного документа на автомобиль и паспортного документа на животных в Великописаревское отделение полиции направлены два сообщения о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Задержанный автомобиль вместе с лошадьми доставлен в Великописаревское отделение полиции для выяснения обстоятельств происхождения груза и законности нахождения его в контролируемом пограничном районе, сообщает Сумской погранотряд.

Право Кони Пограничники

По тематике

На Сумщине пограничники системно получали взятки от иностранцев
Вчера 12:28

На Сумщине пограничники системно получали взятки от иностранцев

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, разоблачили механизм получения неправомерной выгоды от иностранных граждан пограничниками Сумского пограничного...

На Сумщине в ряды Госпогранслужбы Украины отправили первых 22 призывника
Вчера 11:35

На Сумщине в ряды Госпогранслужбы Украины отправили первых 22 призывника

17 октября на территории сборного пункта Сумского областного военного комиссариата состоялись торжественные проводы юношей осеннего призыва 2019 года в ряды...

Сумские пограничники задержали разыскиваемого украинца
17.10.2019 11:03

Сумские пограничники задержали разыскиваемого украинца

Сегодня ночью в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали нашего соотечественника, который находится в розыске....

Азербайджанец пытался подкупить сумских пограничников
10.10.2019 10:42

Азербайджанец пытался подкупить сумских пограничников

В пункте пропуска «Великая Писаревка», чтобы попасть в Украину, гражданин Азербайджана пытался подкупить пограничников....

Россиянин въезжал в Украину с «травкой»
09.10.2019 13:19

Россиянин въезжал в Украину с «травкой»

Сегодня, 9октября, пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу вещества, похожего на наркотическое....

Новости

Куда идти и что делать, если ребенок имеет особенности развития
17.10.2019 15:44
Стал известен кандидат на должность губернатора Сумщины
16.10.2019 13:33
За вонь в Сумах ответственна все-таки птицефабрика, но все документы в порядке
Сегодня 13:18
На Сумщине пограничники задержали авто с поддельными документами, которое перевозило лошадей
Сегодня 13:08
В Путивльской ОТГ пройдут выборы
Сегодня 11:57
Сумчане голосуют за замену древней остановки возле больницы
Вчера 20:24
Сумские футзалисты проиграли в кубке Украины
Вчера 19:36
112-й канал снял осенние Сумы с высоты птичьего полета (видео)
Вчера 18:32
Нардеп от Сумщины вручил православную премию кремлевскому пропагандисту
Вчера 18:17
У Сумах розробили краєзнавчий дайджест про відомого мецената
Вчера 17:55
В Сумах у грузовика в аварии отпали колеса
Вчера 17:53
В Сумах прошло Шествие за свободу
Вчера 17:15
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.