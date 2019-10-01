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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:3095

«Альянс» обыграл «Таврию»

Сегодня, 19 октября, прошли матчи 16-го тура чемпионата Украины во второй лиге.

Липоводолинский «Альянс» в гостях играл против «Таврии Симферополь», которая базируется в Бериславе Херсонской области. Забив в каждом из таймов по голу (Сергей Загинайлов на 26-й минуте и Владислав Шарай на 74-й), победу одержали гости 0:2. К тому же Владислав Шарай еще не забил пенальти в компенсированное арбитром время.

Остальные матчи тура:

«Авангард-2» Краматорск 0:3 ФК «Никополь»

«Черноморец-2» Одесса 1:1 «Энергия» Нова Каховка

«Горняк» Кривой Рог 1:2 «Кристалл» Херсон

«ВПК-Агро» Магдалиновка 3:0 МФК «Николаев-2»

После 16 туров лидирует «Кристалл» - 38 очков (в 15 играх), дальше – «ВПК-Агро» - 37 (15), «Альянс» - 32 (14)…

В следующем туре «Альянс» примет 23 октября «Авангард-2».

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«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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