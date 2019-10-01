«Альянс» обыграл «Таврию»

Липоводолинский «Альянс» в гостях играл против «Таврии Симферополь», которая базируется в Бериславе Херсонской области. Забив в каждом из таймов по голу (Сергей Загинайлов на 26-й минуте и Владислав Шарай на 74-й), победу одержали гости 0:2. К тому же Владислав Шарай еще не забил пенальти в компенсированное арбитром время.
Остальные матчи тура:
«Авангард-2» Краматорск 0:3 ФК «Никополь»
«Черноморец-2» Одесса 1:1 «Энергия» Нова Каховка
«Горняк» Кривой Рог 1:2 «Кристалл» Херсон
«ВПК-Агро» Магдалиновка 3:0 МФК «Николаев-2»
После 16 туров лидирует «Кристалл» - 38 очков (в 15 играх), дальше – «ВПК-Агро» - 37 (15), «Альянс» - 32 (14)…
В следующем туре «Альянс» примет 23 октября «Авангард-2».
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