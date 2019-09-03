Сумские баскетболисты стартовали с разгрома

Во втором туре сумчане принимали днепровский «Инваспорт ДОС ДЮСШ». Игра завершилась уверенной победой хозяев 113:71 (23-12, 31-19, 33-21, 26-19).
Лучшими в составе БК «СумДУ» были: Игорь Юркевичус – 21 очко, Игорь Стародуб – 19 очков + 7 подборов + 5 перехватов, Никита Мызь – 16 очков, Александр Белла – 12 очков + 8 подборов, Виталий Игнатченко – 11 очков + 5 передач…
Завтра в 12.00 команды сыграют второй поединок. Начало в 12.00. Место: спортзал 3-го корпуса СумГУ (Петропавловская, 57).
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