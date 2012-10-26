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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:03981

Когда сумчанам переводить часы на зимнее время

В воскресенье, 27 октября, украинцы перейдут на зимнее время.

Стрелки часов нужно будет перевести назад в 4:00. Наручные часы и электронные лучше завести накануне вечером, чтобы утром лишь сверить точное время, а смартфоны, компьютеры и планшеты синхронизируются с новым временем самостоятельно, пишет Страна.ua.

При переводе стрелок на час назад возникает часовая разница с Беларусью, Россией и неподконтрольными территориями Украины, где установлено время UTC+3 без сезонного перевода часов.

В Украине традиция отменять летнее время сохраняется неизменной с 1981 года. Законодательно правило перевода часов собирались отменить в 2011 году, но Верховная Рада не смогла принять постановление по ряду причин. Протестовали сначала на западной Украине, где солнце встает позже, со временем изменениям помешало проведение "Евро 2012". 

Зимнее время считается стандартным для Украины, потому как страна находится на территории второго часового пояса (UTC+2 в зимний период). Перевод часов дважды в год объясняют рациональным использованием электричества.

При этом эксперты астрономической обсерватории НАН Украины считают, что Украина должна остаться в летнем время с 2020 года. Это позволит людям рационально использовать светлое время суток.

В странах Евросоюза с 2021 года также решили окончательно отменить процедуру перевода часов. Но Европа еще не определилась, какое лучше оставить время - зимнее или летнее.

Для большинства людей переход с летнего на зимнее время не представляет проблемы и проходит незаметно. Однако есть ряд правил, которые помогают минимизировать вред для здоровья: 

  1. Не смотря на дополнительный час для сна, изменения могут сбить внутренние биологические часы и вызвать стресс. В это время важно ограничить физические нагрузки, больше гулять на улице, умеренно питаться, пить воду и не забывать о полноценном 8-часовом сне. 
  2. Чтобы поддерживать в норме сердечно-сосудистые функции организма и чувствовать себя в спокойном эмоциональном состоянии, нужно позволить себе расслабляться перед сном: принять теплую ванну, послушать музыку, почитать книгу перед сном и по возможности не проводить последние минуты перед сном в соцсетях. Исключить резкое пробуждение и спешку в течение дня. Помните: в период перевода часов количество ДТП и несчастных случаев увеличивается.  
  3. Отложите на потом все важные дела или путешествия. Позаботьтесь, чтобы организм не нуждался в витаминах и питательных веществах
Общество Перевод часов

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