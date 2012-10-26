Когда сумчанам переводить часы на зимнее время В воскресенье, 27 октября, украинцы перейдут на зимнее время.

Стрелки часов нужно будет перевести назад в 4:00. Наручные часы и электронные лучше завести накануне вечером, чтобы утром лишь сверить точное время, а смартфоны, компьютеры и планшеты синхронизируются с новым временем самостоятельно, пишет Страна.ua.

При переводе стрелок на час назад возникает часовая разница с Беларусью, Россией и неподконтрольными территориями Украины, где установлено время UTC+3 без сезонного перевода часов.

В Украине традиция отменять летнее время сохраняется неизменной с 1981 года. Законодательно правило перевода часов собирались отменить в 2011 году, но Верховная Рада не смогла принять постановление по ряду причин. Протестовали сначала на западной Украине, где солнце встает позже, со временем изменениям помешало проведение "Евро 2012".

Зимнее время считается стандартным для Украины, потому как страна находится на территории второго часового пояса (UTC+2 в зимний период). Перевод часов дважды в год объясняют рациональным использованием электричества.

При этом эксперты астрономической обсерватории НАН Украины считают, что Украина должна остаться в летнем время с 2020 года. Это позволит людям рационально использовать светлое время суток.

В странах Евросоюза с 2021 года также решили окончательно отменить процедуру перевода часов. Но Европа еще не определилась, какое лучше оставить время - зимнее или летнее.

Для большинства людей переход с летнего на зимнее время не представляет проблемы и проходит незаметно. Однако есть ряд правил, которые помогают минимизировать вред для здоровья: