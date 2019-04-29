Сумчанин выиграл кубок Украины по стронгмену

В турнире приняли участие самые сильные спортсмены Украины.
В категории до 110 кг победу одержал сумчанин Алексей Бирюков. При этом наш земляк установил новый рекорд Украины в упражнении «Тяга акселя» с результатом 230 кг - 11 повторений.
Федерация стронгмена Украины организовала первые украинские Игры горцев в карпатском селе Славское на Львовщине, соединив традиционные стронгменовские упражнения с испытаниями...
24 августа в Хусте на Закарпатье прошел чемпионат мира по стронгмену....
29 апреля в Киеве прошел чемпионат Украины по стронгмэну....