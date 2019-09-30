В Глухове семья спасла аиста

Как тот здесь оказался и почему у него слабые крылья - неизвестно, но в городе много хороших людей, которые не оставили птицу в беде.
Приютили его в семье Людмилы Андреевны Басанец и Николая Ивановича Пустового. Семья полюбила хулигана всем сердцем, даже дали имя Сеня. Почему хулигана? Сеня постоянно убегал и пытался улететь к своим братьям, но сил не хватало.
Вера Андреевна несмотря на возраст и состояние здоровья возвращала его домой. Не хотели добрые люди расставаться с аистом, но птица нуждалась в особых условиях, а это 800 граммов рыбы в день, витамины и теплое, просторное помещение. За помощью обратились в городскую администрацию. Теперь красавец Сеня живет в Городском центре внешкольного образования под надежной опекой коллектива. В некоторых магазинах даже поставили ящики с надписью «Для аиста» - для Сени.
Глуховчане ждут весны и надеются, что аист присоединится к родным и найдет себе пару, пишет Курьер.
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