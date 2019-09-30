Следующая неделя на Сумщине все еще будет теплой

21-23 октября в Сумской области сохранится по-летнему теплая, сухая погода, ночью и утром возможен туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью +6 .. + 11 °С днем +17 .. + 22 °С.
24-25 октября преимущественно без осадков, температура несколько снизится и составлять ночью +4 .. + 9 °С, днем +13 .. + 18 °С, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
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