Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:33169

Чемпионат Сумщины: лидер проиграл бронзовому призеру

19 октября были сыграны матчи 17-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

ФК «Гранум» (Снежки) - ФК «Шостка» - 4:0

Голы: Сердюченко И. (37), Окопный Г. (54), Осипенко М. (85, автогол), Власенко Г. (90+2)

ФК «Дружба» - ФК «Кролевец» - 1:2

Голы: Беспалый В. (84) - Рыженко М. (6), Рой Д. (26).

ФК «Тростянец» - ФК «Ромны» - 3:1

Голы: Стрыбак А. (13), Жариков Д. (32), Ищенко Д. (66) - Деменчук М. (90).

ФК «LS Group» (В. Сыроватка) - ФК «Велетень» (Глухов) - 0:3

Голы: Душин Б. (51), Тарабара Д. (72), Гололобов М. (88).

После 17 тура, потерпев второе поражение в чемпионате, все еще лидирует «LS Group» - 39 очков, дальше - ФК «Тростянец-2» - 36, «Велетень» - 32, ФК «Тростянец» - 27, ФК «Кролевец» - 27…

Первая лига

ФК «Украина-Аграрная» (Токари) - ФК «Аграрник-Авангард» (Белополье) - 6:2

Голы: Ругаль Е. (17), Сорока А. (19), Линник А. (29), Петрович Г. (37), Атаманюк А. (59), Кругляк Д. (90+3) - Шепель В. (30), Швец Б. (87).

ФК «Колос» (Севериновка) - СК «Сейм» (Путивль) - 3:0 (тех.)

ФК «Кристалл» (Конотопский район) - ФК «Лебединец» (Лебедин) - 1:2

Голы: Кулиш М. (1) - Убираев М. (2), Иващенко О. (87).

Чемпионом первой лиги стал «Колос», набравший после 17 туров 40 очков, серебряный призер - «Украина-Аграрная» - 36, дальше - «Явор» Краснополье – 29, «Аграрник-Авангард» - 28, «Лебединец» - 21…

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10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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