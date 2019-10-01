Чемпионат Сумщины: лидер проиграл бронзовому призеру 19 октября были сыграны матчи 17-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

ФК «Гранум» (Снежки) - ФК «Шостка» - 4:0

Голы: Сердюченко И. (37), Окопный Г. (54), Осипенко М. (85, автогол), Власенко Г. (90+2)

ФК «Дружба» - ФК «Кролевец» - 1:2

Голы: Беспалый В. (84) - Рыженко М. (6), Рой Д. (26).

ФК «Тростянец» - ФК «Ромны» - 3:1

Голы: Стрыбак А. (13), Жариков Д. (32), Ищенко Д. (66) - Деменчук М. (90).

ФК «LS Group» (В. Сыроватка) - ФК «Велетень» (Глухов) - 0:3

Голы: Душин Б. (51), Тарабара Д. (72), Гололобов М. (88).

После 17 тура, потерпев второе поражение в чемпионате, все еще лидирует «LS Group» - 39 очков, дальше - ФК «Тростянец-2» - 36, «Велетень» - 32, ФК «Тростянец» - 27, ФК «Кролевец» - 27…

Первая лига

ФК «Украина-Аграрная» (Токари) - ФК «Аграрник-Авангард» (Белополье) - 6:2

Голы: Ругаль Е. (17), Сорока А. (19), Линник А. (29), Петрович Г. (37), Атаманюк А. (59), Кругляк Д. (90+3) - Шепель В. (30), Швец Б. (87).

ФК «Колос» (Севериновка) - СК «Сейм» (Путивль) - 3:0 (тех.)

ФК «Кристалл» (Конотопский район) - ФК «Лебединец» (Лебедин) - 1:2

Голы: Кулиш М. (1) - Убираев М. (2), Иващенко О. (87).

Чемпионом первой лиги стал «Колос», набравший после 17 туров 40 очков, серебряный призер - «Украина-Аграрная» - 36, дальше - «Явор» Краснополье – 29, «Аграрник-Авангард» - 28, «Лебединец» - 21…