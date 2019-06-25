Сумские каратисты отличились в Чехии 19 октября в Усти-Над-Лабем (Чехия) прошел международный туринир «Grand Prix North Bohemia. Hayashi cup» о каратэ.

На турнире принимали участие около 700 представителей из 10 стран. Результатом поездки воспитанников сумского клуба «Прогресс» стали 5 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых наград.

Победителями турнира стали: Даниил Тищенко в ката 8-9 лет и в кумитэ 8-9 лет +30 кг; Евгения Кисельова в кумитэ 10-11 лет, -35 кг; Анастасия Носова 18-20 лет, -55 кг; Угнич Игорь 18+ лет, -60 кг.

Вторые места у: Ильи Стойки 10-11 лет, -41 кг; Даниила Касьянов 14-15 лет, -57кг; Артема Лустенко 18+ лет, +84 кг; Иванны Бровченко 16-17 лет, ката.

Бронзу добыли: Жасмин Скороспешкина в ката,8-9 лет; Тимур Дученко в ката 10-11 лет; Андрей Косарич 14-15 лет, - 57 кг; Анна Гейко 14-15 лет, +54 кг; Анастасия Носова 16-17 лет, -59 кг; Артем Лустенко в кумитэ open.

Так же в шаге от медали, заняв 5-е места остановились: Кирилл Мороко, Вероника Филатова, Егор Калиниченко, Иван Полятыкин, Назарий Радивилов, Макар Лысенко, Алексей Рагоза, София Угнич.

Спортсменов к турниру подготовили Игорь Угнич, Станислав Сердюк, Артем Лустенко и Андрей Панченко.