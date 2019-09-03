Сумские баскетболисты снова обыграли днепрян

Встречались БК «СумДУ» и БК «Инваспорт ДОС-ДЮСШ» из Днепра. Как и вчера, игра завершилась в пользу хозяев, однако не так легко 75:53 (18-24, 20-6, 22-6, 15-17).
Лучшими в составе БК «СумДУ» стали: Игорь Стародуб – 20 очков + 6 подборов + 7 передач, Григорий Алтухов – 14 очков + 5 передач.
После этих игр у сумчан 2 победы в 2 матчах и по очкам 4-е место в группе 1
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