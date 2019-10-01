В Сумах сбили электровелосипедиста

По предварительным данным, 33-летний мужчина, управляя автомобилем ГАЗ 31105, при повороте налево с улицы Харьковской на улицу Богуна, не предоставил преимущества в движении, после чего столкнулся с электрическим велосипедом, водитель которого двигался прямо во встречном направлении.
Вследствие ДТП 67-летний водитель электровелосипеда получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушибов и царапин. Его госпитализировали в Сумской областной клинической больницы.
Патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Обстоятельства аварии будут выяснять следователи.
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