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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:35416

В Сумах сбили электровелосипедиста

18 октября, около 18.30 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Харьковская - Богуна.

По предварительным данным, 33-летний мужчина, управляя автомобилем ГАЗ 31105, при повороте налево с улицы Харьковской на улицу Богуна, не предоставил преимущества в движении, после чего столкнулся с электрическим велосипедом, водитель которого двигался прямо во встречном направлении.

Вследствие ДТП 67-летний водитель электровелосипеда получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушибов и царапин. Его госпитализировали в Сумской областной клинической больницы.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Обстоятельства аварии будут выяснять следователи.

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