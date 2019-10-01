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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:38232

В чемпионате Украины прошло дерби Сумщины

20 октября завершился 12-й тур чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

В Ахтырке в дерби Сумщины встречались ФК «Тростянец-2» и николаевская «Виктория». Благодаря двум голам победу одержала «Виктория» (отличились Безъязычный (23 минута) и Чередниченко (80).

После 12 туров продолжает лидировать трио: «Авангард» (Корюковка, Черниговская обл.), «ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская обл.) и «Виктория» - по 29 очков. «Тростянец-2» с 16 очками на 7-ом месте (из 12 команд).

Спорт Виктория Николаевка ФК Тростянец Футбол

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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