Сумчанки стали лучшими на чемпионате Украины по бодибилдингу

Сумчанки Марина Склярова и Ольга Назарова заняли первые места в категории «бикини», Татьяна Поладич стала третьей.
Ольга Назарова включена в сборную Украины и будет участвовать в турнире «Олимпия», который состоится в Италии 1 ноября.
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