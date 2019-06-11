Сумчанки стали лучшими на чемпионате Украины по бодибилдингу 20 октября в Киеве прошел чемпионат Украины по бодибилдингу, фитнесу и бикини по версии WABBA.

Сумчанки Марина Склярова и Ольга Назарова заняли первые места в категории «бикини», Татьяна Поладич стала третьей. Ольга Назарова включена в сборную Украины и будет участвовать в турнире «Олимпия», который состоится в Италии 1 ноября.