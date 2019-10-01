В Сумах «тушили» гостиницу (видео) В Сумах спасатели совместно с персоналом отеля отработали алгоритм действий на случай возникновения пожара.

19 октября в г. Сумы сотрудники Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям провели тактико-специальные учения на базе «Premier Hotel Shafran». На данном объекте расположено 38 номеров, в которых может поселиться 114 посетителей, 2 конференц-зала рассчитаны на 50 и 80 человек соответственно, а также 2 банкетных зала. Учреждение оснащено пожарной сигнализации, системами оповещения и пожаротушения кухонного оборудования.

Для того чтобы проинспектировать правильность действий персонала заведения, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, был сымитирован условный пожар на кухне. После срабатывания пожарной сигнализации работники отеля приступили к эвакуации гостей, проживающих в номерах на 2-м и 4-м этажах.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений, люди были эвакуированы в безопасное место на улицу. Звенья газодымозащитной службы обследовали помещения отеля. Основные усилия спасатели сосредоточили на ликвидации очага условного возгорания и защите смежных помещений.

Данные учения продемонстрировали, как обеспечивается противопожарная защита в гостинице и насколько осведомлен персонал по действиям во время пожара, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.