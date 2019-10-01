Когда в Сумах включат отопление

Вопрос поднимали сегодня, 22 октября, на аппаратном совещании в мэрии.
Мэр Сум Александр Лысенко предположил, что придется включать отопление в выходные.
- Кто готов поработать в выходные? – спросил он, обращаясь к руководителям жэков. – Скорее всего, будем начинать с пятницы, потому что пока в Украине, да и в Сумах температура выше 20 градусов.
- С четверга понижение, - вставил слово заммэра Александр Журба.
- Нужно еще послушать гидрометцентр, а потом будем определяться, может, и с пятницы начнем, чтобы к понедельнику закончить подключение.
Как сообщили руководители ЖЭКов, все дома готовы к приему теплоносителя. По их словам, были готовы и неделю назад. Теплоснабжающие организация также готовы к началу отопительного сезона, и уже отапливают детсады, больницы и школы по заявкам руководителей.
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