Когда в Сумах включат отопление Городские власти еще не определились, когда включать отопление в жилом фонде.

Вопрос поднимали сегодня, 22 октября, на аппаратном совещании в мэрии.

Мэр Сум Александр Лысенко предположил, что придется включать отопление в выходные.

- Кто готов поработать в выходные? – спросил он, обращаясь к руководителям жэков. – Скорее всего, будем начинать с пятницы, потому что пока в Украине, да и в Сумах температура выше 20 градусов.

- С четверга понижение, - вставил слово заммэра Александр Журба.

- Нужно еще послушать гидрометцентр, а потом будем определяться, может, и с пятницы начнем, чтобы к понедельнику закончить подключение.

Как сообщили руководители ЖЭКов, все дома готовы к приему теплоносителя. По их словам, были готовы и неделю назад. Теплоснабжающие организация также готовы к началу отопительного сезона, и уже отапливают детсады, больницы и школы по заявкам руководителей.