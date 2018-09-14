В Сумах продолжается чемпионат области по русскому бильярду

На этот раз играли комбинированную пирамиду. Участие приняли 19 бильярдистов из Сум и области.
Победителем турнира, как и в первом этапе (свободная пирамида) стал Александр Козачук. Второе место занял Алексей Оксененко, третье – Валерий Глебов и Дмитрий Сорока.
Следующий этап пройдет 16 ноября. По итогам трех этапов 7 декабря пройдет финал.
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