В Сумах продолжается чемпионат области по русскому бильярду 19 октября в клубе «БильБоу» прошел второй этап чемпионата Сумщины по русскому бильярду.

На этот раз играли комбинированную пирамиду. Участие приняли 19 бильярдистов из Сум и области. Победителем турнира, как и в первом этапе (свободная пирамида) стал Александр Козачук. Второе место занял Алексей Оксененко, третье – Валерий Глебов и Дмитрий Сорока. Следующий этап пройдет 16 ноября. По итогам трех этапов 7 декабря пройдет финал.