В Сумах на Богуна хотят установить ограждение за 200 тысяч После смертельной аварии на ул. Богуна городские власти решили оградить дорогу заборчиком.

Вопрос обсуждался сегодня, 22 октября, на аппаратном совещании в мэрии.

- Департаментом инфраструктуры проработан этот вопрос, - доложил и.о. директора департамента Виктор Павленко. – Выходом на место определена длина ограждения - это 134,6 м. Предоставлена цена – от 199 тыс. грн. Однако на сегодня у нас недофинасирование ,поэтому я попросил бы это поручение перенести на весну 2020 года.

- Нет, давайте посмотрим, какие у нас будут остатки на конец месяца, - предложил мэр Сум Александр Лысенко. – Ограждение можно ставить и при низких температурах, не в мороз, конечно, но это же не асфальт.

Напомним: по итогам ДТП, которое произошло 5 мая 2019 года, когда под колесами маршрутки погиб 9-летний мальчик, через петиции просили более жесткого контроля от властей за маршрутками, а также ограничить скорость на этом участке. Однако власти посчитали, что с маршрутками в Сумах усе нормально, остальные пункты петиции остались без ответа. На другую петицию о контроле маршрутчиков власти отреагировали формальной отпиской. Тогда же «исчезла» остановка, которая находилась в этом месте, однако в списке она остается, хотя и с неопределенным местоположением.

Сейчас сумчане собирают голоса под петицией о пешеходном переходе в этом месте. Но, походе, власти решили радикально поступить с этим участком дороги, просто перегородив его.