Сумские ветераны приняли участие в чемпионате Украины по гандболу 19-20 октября в Броварах прошел IХ чемпионат Украины по гандболу среди ветеранов 35+.

В турнире приняли участие две команды с Сумщины. ГК «Конотоп» в матче за «бронзу» уступил киевскому «Легиону XXI» 7:13. ГК «Сумы» занял шестое место, проиграв за пятое место ГК «Харьков» 7:10. Чемпионом стала местная команда «Торнадо», обыгравшая в финале ГК «Одессу» 13:7.