Сумские ветераны приняли участие в чемпионате Украины по гандболу

В турнире приняли участие две команды с Сумщины. ГК «Конотоп» в матче за «бронзу» уступил киевскому «Легиону XXI» 7:13. ГК «Сумы» занял шестое место, проиграв за пятое место ГК «Харьков» 7:10. Чемпионом стала местная команда «Торнадо», обыгравшая в финале ГК «Одессу» 13:7.
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