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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:51218

Молодь Сумщини запрошують взяти участь у національному відборі Всесвітнього конкурсу Diamond Challenge for High School Entrepreneurs

У рамках конкурсу, команда (2-4 особи) школярів 9-11 класів або студентів профільних коледжів/технікумів/училищ до 18 років може презентувати свій бізнес проект та має шанс позмагатись за приз в 11 000 долларів США.

Конкурс Diamond Challenge for High School Entrepreneurs відбувається у 2 етапи: Національний відбір в Україні, з фінальними заходами у Києві у лютому 2020 року. Проекти розробляються та подаються учасниками за 2 напрямами: традиційний бізнес та соціальний бізнес.

Команди переможців за обома напрямами отримають шанс представляти Україну на Світовому фіналі в США.  Світовий фінал, що проходить в Університеті штату Делавер 16-17 квітня 2020 року в рамках Молодіжного підприємницького самміту. Переможці конкурсу отримають грошову винагороду: перше місце – 11000 долларів США, друге місце – 7000 долларів США, третє місце – 3500 долларів США.

Дедлайн подачі проектів – 8 січня 2020 року. Детальну інформацію про умови участі можна знайти за посиланням: http://bit.ly/diamondchallengeUA або за телефоном +380 66 175 0948, контактна особа – Наталія ШКУРКА, Керівниця проектів Благодійного фонду, email:  icepp.ngo@gmail.com.

Довідково. За підтримки Міністерства молоді та спорту України, Благодійний фонд «Інститут громадянської освіти та суспільних програм» (Благодійний фондICEPP) вже вчетверте організовує в Україні національний відбір Всесвітнього конкурсу для школярів-старшокласників Diamond Challenge forHigh School Entrepreneurs, заснованого в Університеті штату Делавер, США.

Мета Diamond Challenge – надати можливість молодим талантам розвивати свій підприємницький хист, сформувати комплексне розуміння фінансової діяльності та цінності грошових коштів, а також сприяти цілеспрямованій молодіжній підприємницькій діяльності.

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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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