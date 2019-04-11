Молодь Сумщини запрошують взяти участь у національному відборі Всесвітнього конкурсу Diamond Challenge for High School Entrepreneurs

Конкурс Diamond Challenge for High School Entrepreneurs відбувається у 2 етапи: Національний відбір в Україні, з фінальними заходами у Києві у лютому 2020 року. Проекти розробляються та подаються учасниками за 2 напрямами: традиційний бізнес та соціальний бізнес.
Команди переможців за обома напрямами отримають шанс представляти Україну на Світовому фіналі в США. Світовий фінал, що проходить в Університеті штату Делавер 16-17 квітня 2020 року в рамках Молодіжного підприємницького самміту. Переможці конкурсу отримають грошову винагороду: перше місце – 11000 долларів США, друге місце – 7000 долларів США, третє місце – 3500 долларів США.
Дедлайн подачі проектів – 8 січня 2020 року. Детальну інформацію про умови участі можна знайти за посиланням: http://bit.ly/diamondchallengeUA або за телефоном +380 66 175 0948, контактна особа – Наталія ШКУРКА, Керівниця проектів Благодійного фонду, email: icepp.ngo@gmail.com.
Довідково. За підтримки Міністерства молоді та спорту України, Благодійний фонд «Інститут громадянської освіти та суспільних програм» (Благодійний фондICEPP) вже вчетверте організовує в Україні національний відбір Всесвітнього конкурсу для школярів-старшокласників Diamond Challenge forHigh School Entrepreneurs, заснованого в Університеті штату Делавер, США.
Мета Diamond Challenge – надати можливість молодим талантам розвивати свій підприємницький хист, сформувати комплексне розуміння фінансової діяльності та цінності грошових коштів, а також сприяти цілеспрямованій молодіжній підприємницькій діяльності.
Роботи приймаються з 7 по 27 жовтня включно. Учасниками конкурсу можуть стати діти віком від 15 до 18 років....
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