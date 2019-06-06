Суд закрыл коррупционное дело в отношении директора сумского училища культуры

В админпротоколах речь идет о том, директор не сообщила о наличии у нее реального конфликта интересов при подписании приказов о премировании своего сына, который работает лаборантом в этом же училище. Прокурор просил применить штраф в размере 6800 гривен, пишет sumy.today.
Сама же Надежда Гринь свою вину не признала. В судебном заседании она отметила, что при приеме на работу своего сына в 2017 году сама сообщала об этом соответствующее руководство - управление имуществом Сумского облсовета. Кроме этого, все приказы о премировании контролируются именно этим управлением. Это же подтвердила и работник управления имущества, которая отметила, что соответствующие приказы проверялись.
Поэтому, суд постановил закрыть дело в связи с отсутствием административных правонарушениях.
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