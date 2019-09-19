В Сумах снова минировали здание мэрии Сегодня, 21 октября, в полицию снова поступил звонок о заминировании административного здания на Горького, 21.

Сообщение в полицию поступило около 9.00. На место выехала следственно-оперативная группы, специалисты-взрывотехники, кинологи. Людей эвакуировали, проводится проверка помещений. Это уже третий случай за последние 10 дней. Вопрос обсудили на аппаратном совещании в мэрии. - Я думаю, это кто-то из работников, - предположил мэр Сум Александр Лысенко. – Кто-то опаздывал на работу или вообще не хотел идти…