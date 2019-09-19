В Сумах снова минировали здание мэрии

Сообщение в полицию поступило около 9.00. На место выехала следственно-оперативная группы, специалисты-взрывотехники, кинологи. Людей эвакуировали, проводится проверка помещений.
Это уже третий случай за последние 10 дней.
Вопрос обсудили на аппаратном совещании в мэрии.
- Я думаю, это кто-то из работников, - предположил мэр Сум Александр Лысенко. – Кто-то опаздывал на работу или вообще не хотел идти…
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