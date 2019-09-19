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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:26420

В Сумах снова минировали здание мэрии

Сегодня, 21 октября, в полицию снова поступил звонок о заминировании административного здания на Горького, 21.

Сообщение в полицию поступило около 9.00. На место выехала следственно-оперативная группы, специалисты-взрывотехники, кинологи. Людей эвакуировали, проводится проверка помещений.

Это уже третий случай за последние 10 дней.

Вопрос обсудили на аппаратном совещании в мэрии.

- Я думаю, это кто-то из работников, - предположил мэр Сум Александр Лысенко. – Кто-то опаздывал на работу или вообще не хотел идти…

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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