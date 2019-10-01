«Альянс» в Сумах примет аутсайдера второй лиги 23 октября в Сумах пройдет матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

На стадионе «Юбилейный» встретятся липоводолинский «Альянс» и краматорский «Авангард-2». Начало в 18.00. После 16 туров «Альянс» на третьем месте с 32 очками, у краматорчан – 7 и последнее, 11-ое место.