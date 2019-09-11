Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:04195

Сумчанина выбрали в руководство Восточноевропейской сети гражданского образования

На саммите EENCE (Eastern European Network for Citizenship Education - Восточноевропейская сеть гражданского образования), который состоялся в Батуми (Грузия), заведующего кафедрой международных экономических отношений СумГУ Юрия Петрушенко избрали членом Координационного совета сети.

EENCE - сеть учреждений и экспертов, которая содействует обмену и развитию знаний, умений и ценностей по гражданскому образованию в регионе стран Восточного партнерства (Украины, Молдовы, Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджана). Координационный совет EENCE - это коллегиальный орган (7 членов из разных стран Восточного партнерства, избираемых сроком на 2 года), который планирует и координирует работу сети.

Сеть EENCE была создана в 2015 году для создания платформы для долгосрочного обмена идеями, форматами и проектами. Деятельность сети EENCE финансируется институтами ЕС.

Общество Образование Юрий Петрушенко

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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