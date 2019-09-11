Сумчанина выбрали в руководство Восточноевропейской сети гражданского образования

EENCE - сеть учреждений и экспертов, которая содействует обмену и развитию знаний, умений и ценностей по гражданскому образованию в регионе стран Восточного партнерства (Украины, Молдовы, Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджана). Координационный совет EENCE - это коллегиальный орган (7 членов из разных стран Восточного партнерства, избираемых сроком на 2 года), который планирует и координирует работу сети.
Сеть EENCE была создана в 2015 году для создания платформы для долгосрочного обмена идеями, форматами и проектами. Деятельность сети EENCE финансируется институтами ЕС.
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