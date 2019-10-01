В сумском футзальном клубе поменяли тренера Серия неудачных результатов в начале футзального сезона заставила руководство клуба «Food Centre-СумДУ» уволить Владимира Саенко с должности главного тренера.

Руководство клуба желает Владимиру Сергеевичу дальнейших успехов в тренерском ремесле, говорится на сайте клуба.

А новым главным тренером клуба становится известный в Украине специалист Иван Скицко. В качестве игрока он провел шесть сезонов в составе ивано-франковского «Урагана», затем работал тренером дубля и основной команды. Сумским болельщикам он известен по последним сезоном, когда тренировал «Визу-Вторму».

Напомним: в 4 матчах команда набрала всего 1 очко и сей час находится на последнем месте в Экстра-лиге.