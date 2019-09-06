На Сумщине закрыли еще одну школу Школу в Ястребщине, что на Глуховщине, официально закрыли.

Это решение поддержали депутаты районного совета на сессии 9 октября, пишет Неделя.

Ястребщанский филиал Эсманского УВК полтора месяца находилась в формальном статусе «временно приостановила деятельность». Официально закрыть школу могли только депутаты, проголосовав этот вопрос на сессии. Сразу была создана ликвидационная комиссия, которую возглавила заместитель главы районного совета Галина Стороженко, пишет Неделя.

16 детей с Ястребщины уже с сентября ездят учиться в Улановский и Суходольский УВК. В их родной школе на начало нового учебного года оказались свободными аж 4 вакансии. Не было педагогов, чтобы вести украинский язык и литературу, математику, физику и информатику. Планировалось заполнить кадровую дыру приезжими учителями-совместителями. Но эти надежды не оправдались, ибо из-за малого количества учеников педагоги не могли получать полную зарплату.

Если посмотреть на реалии, то судьба Ястребщанской школы была определена еще раньше, потому что детей в селе становилось все меньше и меньше. Ее содержали за счет районного бюджета. Ведь государство не давало субвенцию на школы, где учится меньше 25 детей.

Напомним: в июне этого года на Глуховщине официально закрылась Бачевская школа, где оставалось 9 учеников.