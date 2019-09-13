В Сумах будут ограничивать движение транспорта из-за крестных ходов В связи с проведением Крестного хода в честь чудотворной Корсунской иконы Божией Матери «Шпилевская прозренная», в понедельник и вторник, 21 и 22 октября, в Сумах будут ограничивать движение транспорта некоторыми участками.

В понедельник, 21 октября, такое ограничение будет действовать с 13:30 до 16:00 на отрезке: въезд в город на ул. Г. Кондратьева - ул. 20 лет Победы - ул. Петропавловская - ул. Соборная.

На следующий день, во вторник, 22 октября, с 12:00 до 13:30 будет ограничено движение транспорта на участке: ул. Соборная - площадь Независимости - ул. Набережная реки Сумка - ул. Набережная реки Стрелка - ул. Засумская - ул. Ярослава Мудрого - ул. Ильинская - Покровская площадь - ул. Соборная.

Общественный транспорт, маршруты которого пролегают указанными участками, время ограничения движения будет осуществлять перевозки с отклонением от расписания.