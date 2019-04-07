Конотопские классики с медалями чемпионата Украины

Воспитанники Конотпоской ДЮСШ им. М.Мамиашвили завоевали две бронзовые медали. Отличились Имед Худжадзе в весовой категории до 60 кг и Александр Цибулько - до71 кг.
Подготовил спортсменов тренер Виталий Гайдук.
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