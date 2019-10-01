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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:10274

В Сумах полиция ликвидировала интернет-магазин по продажам наркотиков и психотропов

Житель Путивля вместе с сообщниками он наладил бесконтактный сбыт наркотических средств и психотропных веществ путем «закладок» на территории г. Сумы и Сумской области.

Преступную группу наркоторговцев разоблачили оперативники управления противодействия наркопреступности, работники детективного подразделения СУ ГУНП и прокуратуры. В состав группы вошли 24-летний житель Путивля (он же организатор), его сожительница и двоюродный брат. Все они - жители Путивля. В Сумах жили на съемных квартирах. Мужчины нигде не работали, занимались только реализацией наркотиков. А девушка училась в одном из сумских вузов, параллельно помогая в «семейном бизнесе».

А он был поставлен «на широкую ногу». Получив интернет-заказ на наркотик, организатор предоставлял клиенту счет, куда должны были быть перечислены деньги. После чего высылал фото места, где его сообщники оставили «закладку».

«Казалось бы, злоумышленники предприняли все меры, чтобы обезопасить себя от разоблачения, поэтому появление правоохранителей стало для них полной неожиданностью. Во время санкционированных обысков в их квартирах полицейские изъяли более 300 пакетов с наркотиками общим весом полкилограмма: марихуана, синтетический наркотик «Альфа-РVP», амфетамин, МДМА, галлюциногенные грибы. Нашли и «черную бухгалтерию», телефоны, сим-карты и деньги от продажи», - говорит Руслан Пиняга, начальник ГУНП в Сумской области.

Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области в рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст. 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка или пересылка, сбыт наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов» полицейские проводят мероприятия, направленные на установление каналов поступления наркотических средств и психотропных веществ, и круг потребителей наркотиков.

Сами же задержанные сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Им объявлено о подозрении в выделанные преступления. Меру пресечения изберет суд. За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает полиция Сумщины.

Право Наркодилер Наркотики

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