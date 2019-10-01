Обвиняемый в двойном убийстве сумчанок рассказал о гибели одной из них Сегодня, 21 октября, в Заречном райсуде Сум состоялось очередное заседание по делу по обвинению Евгения Тимченко в двойном убийстве сумчанок.

Речь идет о событиях 14-летней давности. Евгений Тимченко был приговорен к пожизненному лишению свободы, отсидел 14 лет за решеткой, после чего дело было направлено на новое судебное рассмотрение, поскольку осужденный пожаловался в Европейский суд по правам человека.

Во время заседания заслушали судмедэксперта Николая Гладунца. Он отметил, что одна из убитых, Татьяна Соина, погибла от асфиксии, пишет sumy.today.

По словам обвиняемого Евгения Тимченко, он присутствовал в квартире женщины в вечер убийства. Там он со своим знакомым распивали спиртные напитки. Именно последний, заявил обвиняемый, напал на Татьяну и избил ее.

После этого, по словам Евгения Тимченко, не зная, жива ли Татьяна, помог знакомому положить ее в диван, где и было позже найден труп.

Затем, по словам Евгения Тимченко, они вместе взяли из квартиры сумку с вещами, которые обвиняемый взял на реализацию.

Следующее заседание назначили на 6 ноября.