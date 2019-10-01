Обвиняемый в двойном убийстве сумчанок рассказал о гибели одной из них

Речь идет о событиях 14-летней давности. Евгений Тимченко был приговорен к пожизненному лишению свободы, отсидел 14 лет за решеткой, после чего дело было направлено на новое судебное рассмотрение, поскольку осужденный пожаловался в Европейский суд по правам человека.
Во время заседания заслушали судмедэксперта Николая Гладунца. Он отметил, что одна из убитых, Татьяна Соина, погибла от асфиксии, пишет sumy.today.
По словам обвиняемого Евгения Тимченко, он присутствовал в квартире женщины в вечер убийства. Там он со своим знакомым распивали спиртные напитки. Именно последний, заявил обвиняемый, напал на Татьяну и избил ее.
После этого, по словам Евгения Тимченко, не зная, жива ли Татьяна, помог знакомому положить ее в диван, где и было позже найден труп.
Затем, по словам Евгения Тимченко, они вместе взяли из квартиры сумку с вещами, которые обвиняемый взял на реализацию.
Следующее заседание назначили на 6 ноября.
На Сумщине до 14 лет лишения свободы осужден мужчина, который лишил жизни свою соседку....
Для подготовки к судебным дебатам отложено рассмотрение дела в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в умышленном убийстве....
На 16 октября назначено судебное разбирательство дела в отношении гражданина В., обвиняемого по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины...
Сегодня, 9 октября, в Ковпаковском райсуде Сум состоялось очередное судебное заседание по делу по обвинению Евгения Тимченко в убийстве двух...
До 15 лет лишения свободы грозит 25-летнему мужчине, который лишил жизни своего знакомого и обчистил его карманы, сообщает пресс-служба прокуратуры...