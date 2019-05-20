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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:37354

На Сумщине должны 14 млн грн зарплаты медикам

Во время аппаратного совещания замглавы Сумской облгосадминистрации Иван Боршош обратился к главам райгосадминистраций с требованием консолидировать и контролировать работу в районе, особенно в вопросах выплаты заработной платы.

По словам директора областного департамента финансов Елены Батраченко, сегодня просроченная задолженность по выплате заработной платы составляет 15,8 млн грн, из них 14,1 млн грн приходится на здравоохранение.

«Не выплачена заработная плата за август в Великописаревском, Недригайловском, Путивльском, Середина-Будском и Ямпольском районах, - сообщила Елена Батраченко. - Возникает вопрос относительно действий органов власти. Ведь по состоянию на 18 октября остатков средств на счетах местных бюджетов, в частности, того же Великописаревского района до 4 миллионов гривен. Неужели нельзя совместно закрыть вопрос выплаты заработной платы в Великописаревской ЦРБ? Почему при 2 миллиона на счету, руководство пгт Великая Писаревка не может выплатить зарплату врачам, которые предоставляют услуги в основном их жителям?»

Временно исполняющая обязанности начальника областного управления здравоохранения Надежда Лысенко добавила, что бездействие органов местного самоуправления приводит к тому, что в шести районах существует реальная угроза закрытия центральных районных больниц. Ведь выплачивать заработную плату коллективам этих учреждений нечем.

Подытоживая вышесказанное, Иван Боршош обратился к главам райгосадминистраций: «Не говорите мне, что вы не можете влиять на городских, поселковых и сельских голов, глав ОТГ. У вас есть делегированные полномочия, которые вы контролируете, в том числе по вопросам социальной защиты населения. И законодательство из вас требует, в первую очередь, обеспечить людям выплату заработной платы. Поэтому, пожалуйста, общайтесь с главами местных общин, консолидируйте средства. Это ваша прямая работа - консолидировать и контролировать работу в районе, вас для этого государство наняло».

Общество Задолженность по зарплате

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