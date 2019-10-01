На Сумщине пьяный мопедист пытался сбежать от копов (видео) Патрулируя автодорогу Н-12 «Сумы-Полтава», в городе Тростянец, экипаж патрульных обнаружил мопед Yamaha, водитель которого нарушал ПДД.

Включив проблесковые маячки синего и красного цвета, а также подав звуковой сигнал, патрульные решили остановить мопедиста, однако водитель не отреагировал и начал убегать.

Далее, он оставил свой мопед и побежал в направлении лесополосы, где в конечном итоге и был задержан стражами порядка.

Во время общения у гражданина были выявлены признаки алкогольного опьянения. Да и сам он не отрицал факта употребления алкоголя. К тому же, мужчина не имел необходимых для управления данным транспортом документов.

В присутствии двух свидетелей водитель категорически отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

На него составили протоколы по ст.130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП, по ст.122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) КоАП и вынесли постановление по ст.126 (управление без соответствующих документов) КоАП.