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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:49166

На Сумщине пьяный мопедист пытался сбежать от копов (видео)

Патрулируя автодорогу Н-12 «Сумы-Полтава», в городе Тростянец, экипаж патрульных обнаружил мопед Yamaha, водитель которого нарушал ПДД.

Включив проблесковые маячки синего и красного цвета, а также подав звуковой сигнал, патрульные решили остановить мопедиста, однако водитель не отреагировал и начал убегать.

Далее, он оставил свой мопед и побежал в направлении лесополосы, где в конечном итоге и был задержан стражами порядка.

Во время общения у гражданина были выявлены признаки алкогольного опьянения. Да и сам он не отрицал факта употребления алкоголя. К тому же, мужчина не имел необходимых для управления данным транспортом документов.

В присутствии двух свидетелей водитель категорически отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

На него составили протоколы по ст.130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП, по ст.122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) КоАП и вынесли постановление по ст.126 (управление без соответствующих документов) КоАП.

Право Пьяный за рулем

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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