На Сумщине пьяный мопедист пытался сбежать от копов (видео)

Включив проблесковые маячки синего и красного цвета, а также подав звуковой сигнал, патрульные решили остановить мопедиста, однако водитель не отреагировал и начал убегать.
Далее, он оставил свой мопед и побежал в направлении лесополосы, где в конечном итоге и был задержан стражами порядка.
Во время общения у гражданина были выявлены признаки алкогольного опьянения. Да и сам он не отрицал факта употребления алкоголя. К тому же, мужчина не имел необходимых для управления данным транспортом документов.
В присутствии двух свидетелей водитель категорически отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
На него составили протоколы по ст.130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП, по ст.122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) КоАП и вынесли постановление по ст.126 (управление без соответствующих документов) КоАП.
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