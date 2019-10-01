Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:52177

В Шостке грузовик переехал насмерть женщину

В результате аварии под колесами грузовика погибла 56-летняя женщина.

Происшествие произошло вечером 20 октября вблизи поселка Воронеж Шосткинского района. Водитель автомобиля «MAN» совершил наезд на 56-летнюю женщину - пешехода, которая двигалась в попутном направления по краю проезжей части. В результате аварии женщина погибла на месте.

Как пояснил 42-летний водитель грузовика, пешехода он заметил в последний момент, и не сумел вовремя отреагировать. По предварительным данным мужчина был трезв.

По факту ДТП в полиции уже открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения», в рамках которого выясняются причины и обстоятельства дорожной аварии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Смертельное ДТП Шосткинский район

По тематике

В Сумах сбили электровелосипедиста
Сегодня 08:35

В Сумах сбили электровелосипедиста

18 октября, около 18.30 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Харьковская - Богуна....

В Сумах у грузовика в аварии отпали колеса
18.10.2019 17:53

В Сумах у грузовика в аварии отпали колеса

Сегодня, 18 октября, около 14 часов 30 минут на перекрестке улиц Харьковская - Сумско-Киевских дивизий произошло ДТП....

В Сумах на Харьковской ДТП
18.10.2019 15:23

В Сумах на Харьковской ДТП

Из-за ДТП движение транспорта в районе остановки «ул. СКД» затруднено....

В Сумах легковушка поцарапала троллейбус и поехала дальше
17.10.2019 10:14

В Сумах легковушка поцарапала троллейбус и поехала дальше

Инцидент произошел сегодня, 17 октября, около 9:30 утра....

15.10.2019 13:46

На Сумщине выяснение отношений закончилось дракой и грабежом

Будучи в гостях, мужчина поссорился с другим визитером, и стал доказывать свою точку зрения с помощью кулаков. А для закрепления...

Новости

Стал известен кандидат на должность губернатора Сумщины
16.10.2019 13:33
В Сумах провели турнир по мини-футболу среди юношей
Сегодня 14:05
В Шостке грузовик переехал насмерть женщину
Сегодня 13:52
На Сумщине пьяный мопедист пытался сбежать от копов (видео)
Сегодня 13:49
Памятник Ярославу Мудрому откроют в среду
Сегодня 13:02
На Сумщине должны 14 млн грн зарплаты медикам
Сегодня 12:37
Обвиняемый в двойном убийстве сумчанок рассказал о гибели одной из них
Сегодня 12:36
В Сумах продолжается чемпионат области по русскому бильярду
Сегодня 12:18
В Сумах полиция ликвидировала интернет-магазин по продажам наркотиков и психотропов
Сегодня 12:10
Конотопские классики с медалями чемпионата Украины
Сегодня 12:09
В Сумах будут ограничивать движение транспорта из-за крестных ходов
Сегодня 11:57
Сумские ветераны приняли участие в чемпионате Украины по гандболу
Сегодня 11:30
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.