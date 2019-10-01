В Шостке грузовик переехал насмерть женщину В результате аварии под колесами грузовика погибла 56-летняя женщина.

Происшествие произошло вечером 20 октября вблизи поселка Воронеж Шосткинского района. Водитель автомобиля «MAN» совершил наезд на 56-летнюю женщину - пешехода, которая двигалась в попутном направления по краю проезжей части. В результате аварии женщина погибла на месте.

Как пояснил 42-летний водитель грузовика, пешехода он заметил в последний момент, и не сумел вовремя отреагировать. По предварительным данным мужчина был трезв.

По факту ДТП в полиции уже открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения», в рамках которого выясняются причины и обстоятельства дорожной аварии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.