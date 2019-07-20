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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах провели турнир по мини-футболу среди юношей

На прошлой неделе на стадионе МСК «Сумчанка» в десятком парке состоялся турнир по мини-футболу среди команд юношей 2010-2011 г.р. и 2008-2009 г.р.

За Кубок города соревновались девять команд.

Среди юношей 2008-2009 г.р. призовые места заняли команды из Сум (КДЮСШ), Бурыни (ДЮСШ) и «Барса-2». Также по результатам турнира лучшим игроком в данной возрастной категории судьи признали Антона Остапенко.

Среди юношей 2010-2011 г.р. призовые места заняли также команды из Сум (КДЮСШ), они заняли I и III место, второе место заняла команда из Белополье (ДФК «Динамо»). А лучшим игроком в данной возрастной категории признан Михаил Сухорученко.

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