В Сумах провели турнир по мини-футболу среди юношей

За Кубок города соревновались девять команд.
Среди юношей 2008-2009 г.р. призовые места заняли команды из Сум (КДЮСШ), Бурыни (ДЮСШ) и «Барса-2». Также по результатам турнира лучшим игроком в данной возрастной категории судьи признали Антона Остапенко.
Среди юношей 2010-2011 г.р. призовые места заняли также команды из Сум (КДЮСШ), они заняли I и III место, второе место заняла команда из Белополье (ДФК «Динамо»). А лучшим игроком в данной возрастной категории признан Михаил Сухорученко.
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