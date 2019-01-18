Адвокат: дело сумского судьи передали в Антикорсуд тайно Об этом адвокат Павел Кравченко заявил перед началом подготовительного заседания по делу по обвинению судьи и Хозяйственного суда Александра Коваленко во взяточничестве.

Подготовительное заседание должно было состояться сегодня, 21 октября, в Высшем антикоррупционном суде. Однако, адвокат перед этим подал ходатайство в Апелляционную палату Антикорсуда, в которой сообщил, что Конотопский горрайонный суд передал дело в Антикоррупционный в нарушение ст.27 УПК Украины о гласности и открытости судебного процесса, а именно за пределами судебного заседания, которое в июле был назначен на 6 ноября.

До рассмотрения ходатайства адвоката Апелляционной палатой Антикоррупционный суд отложил заседание на 5 ноября, пишет sumy.today.

Напомним: подробности дела Коваленко стали известны из заключения Общественного совета добродетели, которая, в свою очередь, ссылается на текст постановления следственного судьи.

Фабула дела такова. Якобы весной 2016 года глава правления АО «Сумбуд» обратился к своему знакомому арбитражному управляющему, который имел опыт решения хозяйственных споров, чтобы он помог и ему в споре с ООО «Сенс». Будучи лично знакомым с главой Хозяйственного суда Сумской области Александром Коваленко, арбитражный управляющий обратился к нему за правовой консультацией по данному поводу и рассказал о проблемах, которые создаст для АО «Сумбуд» удовлетворении иска ООО «Сенс».

«Коваленко, осознавая, что в случае удовлетворения указанных исковых заявлений ООО «Сенс», АО «Сумбуд» не сможет осуществлять строительство многоэтажных жилых домов на земельном участке, расположенном между улицами Харьковская и Демьяна Коротенко и проспектом Лушпы, решил использовать эту ситуацию для личного обогащения путем получения неправомерной выгоды за отказ в удовлетворении иска ООО «Сенс», - говорится в постановлении следственной судьи.

«Реализуя свой умысел, ориентировочно в середине апреля 2016 года Коваленко попросил о предоставлении ему неправомерной выгоды, указав желающий получить двухкомнатную квартиру в одном из домов, построенных АО «Сумбуд».... С целью сокрытия факта получения неправомерной выгоды Коваленко предложил осуществить бесплатное оформление имущественных прав на квартиру на другое лицо, которое в дальнейшем должно была обеспечить ее переоформление в пользу лиц, которых определит Коваленко.

11 октября 2017 года в сквере возле кафе «Альбион» на площади Покровской Коваленко сообщил, что имущественные права на квартиру необходимо продать, а полученные средства передать ему, то есть Коваленко. На следующей встрече Коваленко сообщил, что рыночная цена за аналогичные квартиры составляет около 30 000 долларов США, поэтому он хочет получить для себя не менее 760 000 гривен, как эквивалент ее рыночной стоимости...

Коваленко, не желая быть уличенным правоохранительными органами в совершении преступления, попросил обменять денежные средства.

1 ноября 2017 года арбитражный управляющий совершил обмен 720 000 гривен на 26 600 долларов США. В этот же день, в 17.45 Коваленко и арбитражный управляющий встретились в условленном месте, а именно в кафе по адресу: г. Сумы, переулок Академический, 7. В ходе этой встречи Коваленко выразил готовность получить неправомерную выгоду в сумме 26600 долларов США, что в соответствии с официальным курсом НБУ составило 714 529,71 гривну, за обеспечение им, как главой суда и членом коллегии судей, принятие решения об отказе в удовлетворении иска по делу № 920/1772/15 (см. решение №75787558). В тот же день судья Хозяйственного суда Сумской области Коваленко А.В. задержан по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, во время получения неправомерной выгоды в размере 26,6 тыс. долл. США», - говорится в постановлении суда.

«Общественный совет добродетели, не доказывая о виновности судьи в совершении преступления, которая может быть установлена только обвинительным приговором суда, оценивает приведенную информацию с точки зрения утвержденных ею 11.01.2019 принципов применения критериев добропорядочности и профессиональной этики и соответствующих индикаторов. В частности, если было установлено обоснованное сомнение относительно добродетели судьи, и лицо или другие источники не опровергли его, этого может быть достаточно для того, чтобы Общественный совет добродетели утвердила заключение», - говорится в заключении.