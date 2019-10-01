Конотопчане с медалями международного турнира по греко-римской борьбе

В турнире принимали участие команды из Украины, Азербайджана, Литвы, Латвии, Белоруссии и Молдовы. Воспитанники Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили заняли: I место - Сущенко Даниил, Демьяновский Дмитрий, Худжадзе Имед, Цыбулько Александр. II место - Макаровец Богдан. Подготовил спортсменов тренер Виктора Гайдук.
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