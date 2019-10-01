Конотопчане с медалями международного турнира по греко-римской борьбе 18-19 октябр в г. Белая Церковь проходил международный турнир по греко-римской борьбе.

В турнире принимали участие команды из Украины, Азербайджана, Литвы, Латвии, Белоруссии и Молдовы. Воспитанники Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили заняли: I место - Сущенко Даниил, Демьяновский Дмитрий, Худжадзе Имед, Цыбулько Александр. II место - Макаровец Богдан. Подготовил спортсменов тренер Виктора Гайдук.